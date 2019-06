Política Servidores do Ibama de seis Estados e DF acusam ministro Ricardo Salles de 'assédio moral coletivo' Denuncias foram enviadas ao Ministério Público Federal pelas associações de servidores de São Paulo, Rio, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins; o MPF ainda não se manifestou

Servidores do Ibama que atuam em seis Estados e no Distrito Federalenviaram representação ao Ministério Público Federal (DF) em que pedem que o órgão apure a conduta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eles acusam o ministro de adotar práticas de "assédio moral coletivo". Procurado, Salles disse que preferia não coment...