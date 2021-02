Política Servidores do Estado trabalharão de forma remota após decreto que endurece restrições Segundo informou o governo, a regra será frequentemente reavaliada, considerando as recomendações sanitárias da Secretaria de Estado da Saúde

Os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo em Goiás trabalharão de forma remota enquanto vigorar o decreto que endureceu as medidas de restrição para controle da disseminação do coronavírus. Segundo informou o governo, a regra será frequentemente reavaliada, considerando as recomendações sanitárias da Secretaria de Estado da Saúde (...