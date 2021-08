Política Servidores de Goiânia sugerem pagamento parcial da data-base neste ano O projeto, segundo as entidades sindicais, teria a previsão de quitar o restante em 2022

O Fórum das Entidades Sindicais do Município de Goiânia levou à Câmara Municipal de Goiânia, nesta quinta-feira (19), uma proposta para que a Prefeitura pague em 2021 a revisão da data-base referente a 2020, com a aplicação do índice de 2,4%. Para chegar a um meio termo com o Paço, os sindicalistas também sugerem que a revisão referente a 2021 seja quitada a partir d...