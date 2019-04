Política Servidores da rede estadual de Educação aprovam greve nesta semana Servidores acusam que falta quitar 42% da folha de dezembro e auxílio-alimentação retroativo

Em assembleia realizada na tarde de ontem, em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, servidores da rede estadual de Educação aprovaram greve da categoria para amanhã, quinta (4) e sexta-feira (5). A principal reivindicação dos funcionários públicos é em relação ao atraso no salário de dezembro de 2018. De acordo com a presidente do Sindicato dos T...