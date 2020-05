Política Servidora da Assembleia que estava com suspeita de Covid-19 testa negativo Procedimento de higiene e desinfecção continua como medida preventiva

O exame da servidora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás que estava com suspeita de Covid-19 teve resultado negativo. A informação foi divulgada pela Casa nesta quarta-feira (27). As ativid...