O novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o engenheiro químico Alexandre Ribeiro Pereira Lopes.

Neste ano, já passaram pela presidência do Inep Maria Inês Fini, Marcus Vinicius Rodrigues e Elmer Vicenzi, que foi demitido nesta quinta-feira (16). Lopes será o quarto a comandar o órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em menos de cinco meses de governo Jair Bolsonaro (PSL).

Servidor público da carreira de Analista de Comércio Exterior desde 1999, formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Direito pela Univerdidade de Brasília (UnB), Alexandre Ribeiro Pereira Lopes exerce atualmente a função de Diretor Legislativo na Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República.

Lopes já exerceu diversas funções na Administração Pública, tais como Secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização e Subsecretário de Políticas Públicas do Governo do Distrito Federal.