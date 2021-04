Sergio Moro, ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, tomou vacina da Pfizer contra a Covid-19 nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista Veja.

Em viagem a trabalho ao país norte-americano, aos 48 anos, o ex-juiz aproveitou o avanço da vacinação nos EUA. Após deixar o cargo de ministro do governo Bolsonaro, Moro tornou-se sócio-diretor da empresa norte-americana de consultoria Alvarez & Marsal.

O Brasil recebeu, na última quinta-feira (29), a primeira remessa de vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech. O lote de 1 milhão de doses chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, às 19h.

O Poder360 tenta contato com a assessoria de Moro para verificar quando o ex-juiz receberá a 2ª dose da vacina.

MORO NO SUPREMO

Em 22 de abril, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria de votos para manter a decisão que determinou a suspeição de Moro no processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolvendo o tríplex do Guarujá.