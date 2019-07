Política Sergio Moro pede afastamento do cargo 'para tratar de assuntos particulares' Licença não remunerada do ministro será tirada no período e 15 a 19 de julho e foi autorizada por despacho presidencial; segundo auxiliar, saída temporária já estava prevista e não tem a ver com mensagens vazadas pelo site 'The Intercept Brasil'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ficará afastado do cargo na próxima semana "para tratar de assuntos particulares". O período de afastamento do ministro se dará de 15 a 19 de julho. O despacho presidencial que autoriza a licença de Moro está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 8, sem mais informações sobre os motivo...