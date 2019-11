Política Sergio Moro disse que não vê irregularidade em copiar áudio de porteiro Bolsonaro foi acusado de ter cometido crime de obstrução de Justiça ao afirmar que seu filho acessou os arquivos do condomínio na Barra da Tijuca para “evitar adulteração”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse que não vê irregularidade no fato de o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), ter acessado as gravações da portaria do condomínio onde ambos têm casa, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bolsonaro passou a ser acusado por opositores de ter cometido crime de obs...