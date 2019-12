Política 'Ser expulso de um partido por apoiar Bolsonaro é motivo de orgulho', reage Feliciano no Twitter O deputado foi expulso em uma votação unânime do comando do Podemos em São Paulo na segunda-feira (9)

O deputado federal Marco Feliciano (SP), expulso na segunda-feira, 9, do Podemos, reagiu à expulsão em sua conta no Twitter. Nesta terça-feira, 10, o deputado escreveu: "Covardes, esperaram eu estar fora do país para montarem esse teatro da expulsão. O preço de permanecer fiel aos meus eleitores conservadores é enfrentar a navalha da injustiça, manejada pelos ca...