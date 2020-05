Política 'Será que abandonamos toda e qualquer dignidade?', questiona Moro No último dia 26, o ex-ministro havia dito que tem visto 'uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de whatsapp para desqualifica-lo'

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro se manifestou mais uma vez em sua conta no Twitter sobre ser alvo de fake news após a saída do governo Jair Bolsonaro. "Será que abandonamos toda e qualquer dignidade?", questionou o ex-juiz ao compartilhar uma notícia que desmente o boato de que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto publicou c...