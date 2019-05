Política Sentença sobre MDB deve cair, diz Daniel Presidente do partido acredita que será revogada decisão de juiz anulando convenção

Presidente estadual do MDB, Daniel Vilela diz que o vaivém judicial sobre sua reeleição no diretório não prejudica sua atuação e que deve ser encerrado com a decisão em segunda instância no Tribunal de Justiça. Ele afirma acreditar em revogação da sentença que anulou a convenção do partido, realizada em janeiro, em decisão de quinta-feira (2) do juiz Sandro Cássio de M...