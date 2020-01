Política Senajus e PF lançam campanha de prevenção ao tráfico de pessoas Material contém QR Code, com um link que vai diretamente para a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) de combate ao crime

A Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) e a Polícia Federal começaram hoje (29) a distribuir um folheto informativo com alertas de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, que é crime. Serão distribuídas cerca de 500 mil unidades no momento em que a pessoa for retirar o passaporte emitido pela PF nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, C...