Política Senadores lamentam morte de Maguito Vilela "Goiás está aos prantos. Kajuru, ser humano, está sem palavras", disse o senador Jorge Kajuru

Atualizada às 12h22 Senadores usaram as redes sociais para lamentar a morte do prefeito de Goiânia e ex-senador Maguito Vilela, aos 71 anos, na madrugada desta quarta (13). O político estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde outubro, quando contraiu Covid-19. Mesmo doente, Maguito liderou a corrida pela prefeitura e foi eleito em segundo tu...