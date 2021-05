Política Senadores governistas querem que Pazuello deponha nesta quarta à CPI remotamente

Os senadores aliados do governo Jair Bolsonaro querem que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello deponha nesta quarta-feira (5) por videoconferência. Pazuello seria interrogado por parlamentares nesta quarta, mas presencialmente. Ele, porém, comunicou ao presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que teve contato com militares que estão com coronavírus e por isso n...