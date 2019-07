Política Senadores goianos querem os Estados na Previdência Todos os três representantes de Goiás no Senado afirmam que irão votar a favor da inclusão dos demais entes federativos no texto da reforma; modificação deve ser feita via Proposta de Emenda à Constituição paralela, a ser apresentada na Casa assim que o projeto for enviado pela Câmara dos Deputados; parlamentares acreditam em aprovação antes de setembro

“Não vamos abrir mão de incluir” | Jorge Kajuru (PSB) O senador Jorge Kajuru (PSB) diz que “não irá abrir mão” de incluir Estados e municípios no texto da Reforma da Previdência, o que deve ser feito no Senado via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela ao texto que será enviado pela Câmara dos Deputados, que ainda precisa passar por um segundo turno de vo...