Política Senadores goianos devem dar respaldo à indicação de Aras Kajuru é o único a antecipar o voto; pelo alinhamento com Bolsonaro, Vanderlan e Luiz do Carmo também tendem a voto favorável

A bancada goiana no Senado tende a apoiar o indicado do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para a Procuradoria-Geral da República (PGR), Augusto Aras. Dos três senadores, apenas Jorge Kajuru (Patriota) antecipa o voto favorável. Luiz Carlos do Carmo (MDB) e Vanderlan Cardoso (PP) afirmam que querem ouvi-lo antes da decisão, mas, pelo alinhamento de ambos com o governo B...