Política Senadores gastaram R$ 6,5 milhões com passagens em 2019 O montante representa 30,6% da cota, mas é quase três vezes menor que em 2015

Os senadores gastaram mais de R$ 6,5 milhões em 2019 só com passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais –sem contar as viagens oficiais para dentro e fora do país. O valor representa 30,6% de todo o montante da Ceap (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar) usado no Senado no ano: R$ 22,7 milhões. O levantamento foi realizado pelo Poder360 usando dados ...