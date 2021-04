Política Senadores dizem que vão articular pela manutenção de recursos

Senador por Goiás, Luiz do Carmo (MDB) diz que a bancada não aceitará os cortes nas emendas e articulará para que os valores sejam recompostos. O emedebista lembra que é do mesmo partido que o relator da proposta orçamentária, Márcio Bittar (MDB-AC), o que pode ajudar nas conversas a favor de Goiás. Para o parlamentar, o texto do Orçamento 2021 ficou ruim para todos ...