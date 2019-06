Política Senadores dizem que Moro aceitou ir à CCJ do Senado A audiência do ministro foi agendada para a quarta-feira da semana que vem, dia 19, às 9 horas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, aceitou ir à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para prestar esclarecimentos sobre supostas mensagens trocadas por ele com procuradores da Lava Jato no período em que era juiz da Operação em Curitiba. A audiência de Moro foi agendada para a quarta-feira da semana que vem, dia 19, às 9 horas....