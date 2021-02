Política Senadores de Goiás são contra desvinculação de gastos do auxílio emergencial Parlamentares goianos defendem que PEC da nova rodada do auxílio emergencial seja apreciada sem o dispositivo que prevê o fim do gasto mínimo com saúde e educação

Os três senadores de Goiás não apoiam a possibilidade de o fim do gasto mínimo com saúde e educação ser aprovado dentro da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o pagamento de uma nova rodada de auxílio emergencial. Os parlamentares afirmam que o texto atual da PEC não deve prosperar no Congresso Nacional e defendem a retirada deste dispositivo da matéria para...