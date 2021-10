Política Senadores cobram debate sobre nova regra do ICMS Vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan diz que ideia é discutir a matéria à exaustão; Kajuru é o único a se declarar abertamente contra o projeto já aprovado na Câmara

Os três senadores por Goiás defendem que a proposta de alteração do cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seja melhor discutida no Senado. O único que se manifestou contra o projeto foi o senador Jorge Kajuru (Podemos). Vanderlan Cardoso (PSD) diz que ainda não decidiu como deve votar a matéria. Já Luiz Carlos do Carmo (MDB) prefere não se ...