Política Senadores avaliam que impeachment não deve passar Até Jorge Kajuru (PSB), coautor da proposta, acredita que estratégia foi equivocada e que deveriam ter sido apresentados pedidos separados

Depois que um grupo de senadores, incluindo Jorge Kajuru (PSB), anunciou a apresentação de pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e do ministro Alexandre de Moraes, os representantes de Goiás na Casa avaliaram, em entrevista ao POPULAR, que a proposta não deve prosperar. Para Vanderlan Cardoso (PP) e Luiz Carlos do Carmo (MDB),...