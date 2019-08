Política Senadores assinam manifesto com pedido para Bolsonaro vetar lei do abuso O líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP) foi um dos que assinaram o manifesto

Pelo menos 30 senadores assinaram um manifesto pedindo que o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente o projeto de lei do abuso de autoridade, aprovado na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. A lista de signatários tem parlamentares do Podemos, PSB, Rede, Cidadania, PP, Patriota, PSD, PP, PSL, PSD, PSDB, PL e PSC. O líder do PSL no Senado, Major Olimp...