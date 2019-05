Política Senadores articulam representações contra Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética Processos podem resultar na perda do mandato do parlamentar, mas o conselho ainda não foi instalado no Senado

Depois de o senador Flávio Bolsonaro ter seu sigilo bancário quebrado em investigação sobre a prática de “rachadinhas” -- ato ilegal que consiste na devolução de parte dos salários dos servidores para os parlamentares --, colegas dele no Senado preparam representações no Conselho de Ética da Casa. Se levado adiante, os processos podem resultar na perda do mandato do f...