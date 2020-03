O senador Vanderlan Cardoso usou o Twitter na manhã deste sábado (14) para informar que aguarda o resultado do teste para coronavírus. Ele esteve em contato com algumas pessoas que estavam de forma direta ou indiretamente na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que foram aos Estados Unidos.

De acordo com o post, o senador afirma que não está com sintomas, mas segue as recomendações do Ministério da Saúde.