O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), informou na noite desta sexta-feira (13) ter testado positivo para Covid-19. O senador representou o Senado na viagem aos Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro no início do mês. Em nota, o senador disse ter sido surpreendido quando um dos integrantes do voo de regresso foi positivado para o Covid-19 - o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten.

"Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionadados", afirmou Nelsinho Trad no comunicado.