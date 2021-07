Política Senador não pode mandar prender investigado por mentira, dizem especialistas

Especialistas criticaram a decisão do senador Omar Aziz (PSD-AM) de mandar prender o ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias em sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira (7). A presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim), Marina Coelho Araújo, afirma que Dias não poderia ser preso em razão de um princípio geral de direito penal de qu...