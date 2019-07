Política Senador Jorge Kajuru decide sair do PSB Apoio ao decreto das armas e críticas a Gilmar Mendes estão entre os motivos

O senador Jorge Kajuru decidiu sair do PSB nesta terça-feira (2), durante reunião com Carlos Siqueira e Elias Vaz, presidentes nacional e estadual da sigla, respectivamente. Kajuru afirma que ficará sem partido até segunda ordem, mas existe a possibilidade de voltar ao PSB. Entre os motivos para a saída do senador está o apoio do parlamentar ao decreto das armas ...