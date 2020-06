Política Senador goiano protocola pedido de impeachment de Alexandre de Moraes Parlamentar questiona a legalidade da decisão do ministro, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal e o acusa de "crime de responsabilidade".

O senador goiano Luiz Carlos do Carmo (MDB) protocola, nesta terça-feira (9), pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar questiona a legalidade da decisão do ministro, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal e o acusa de "crime de responsabilidade". O goiano sustenta que houve “excesso” na a...