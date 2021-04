Política Senador goiano defende início de trabalhos da CPI da Covid em outubro “Em outubro, a maioria dos senadores estará vacinada e poderemos fazer as reuniões presenciais", diz Carmo em entrevista ao POPULAR

O senador goiano Luiz do Carmo (MDB) apresentou requerimento nesta terça-feira (13), no plenário do Senado, para que a CPI da Covid inicie os trabalhos apenas em outubro e de forma presencial. No documento, o parlamentar argumenta que o pior momento da pandemia cria obstáculos para a instalação imediata da comissão e alega que o adiamento é mais seguro para os senador...