Política Senador confronta médica Nise Yamaguchi e questiona seu conhecimento de infectologia Embate começou durante a CPI da Covid-19, quando Otto Alencar fez uma série de perguntas a respeito da origem do coronavírus

O senador Otto Alencar (PSD-BA) partiu para o embate com a médica Nise Yamaguchi, nesta terça-feira (1º), na CPI da Covid-19 no Senado, ao fazer uma série de perguntas a respeito da origem do coronavírus e detalhes sobre a Covid. Na ausência de respostas, o senador baiano passou a criticar o conhecimento da oncologista sobre infectologia. O parlamentar, que é médic...