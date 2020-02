Política Senador Cid Gomes é transferido para hospital de Fortaleza Há um projétil ainda alojado no corpo do senador e só o boletim médico pode confirmar a retirada por cirurgia

O senador Cid Gomes (PDT) foi transferido de Sobral, no interior do Ceará, e chegou a Fortaleza no início da tarde desta quinta-feira (20). Ele está internado em observação no hospital Monte Klinikum, no bairro Aldeota, área nobre da capital. Cid chegou em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de maca, mas aparentando saúde estável. O se...