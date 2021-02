Política Senado tem pior índice em aprovação de projetos em duas décadas Senadores aprovaram 53,2% das matérias analisadas, enquanto índices anteriores chegaram a 70%

Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Senado encerrou suas atividades em 2020 com o menor índice de aprovação de projetos em quase duas décadas. Os parlamentares deliberaram sobre 383 matérias e aprovaram 204 -o que corresponde a 53,2% do total. Embora a quantidade de projetos apreciados tenha se mantido estável -um leve aumento em relação ...