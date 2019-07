Política Senado pode incluir Estados e municípios na reforma Grupo articula adesão de entes à proposta, o que atende a reivindicação de governadores e prefeitos, mas tem impacto político

Se for aprovada em primeiro e segundo turnos no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho, a Reforma da Previdência segue para a apreciação do Senado. E um grupo influente de senadores, incluindo Tasso Jereissati (PSDB-CE), que tem coordenado as discussões sobre a reforma na Casa, admite que pode reincorporar a inclusão de Estados e mu...