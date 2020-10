Política Senado faz 'operação casada' para sabatinar indicados de Bolsonaro para Supremo e TCU Kassio Nunes, indicado ao STF, será sabatinado pela CCJ no dia 21 de outubro; no TCU, o novo indicado para o cargo precisa ser sabatinado pela CAE e depois pelo plenário do Senado

O presidente do TCU (Tribunal de Contas de União), José Múcio Monteiro, decidiu formalizar sua aposentadora, que ocorre em 31 de dezembro, neste mês de outubro. A decisão de Múcio foi comunicada a senadores na manhã desta terça-feira (6) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Com a decisão, o Senado fará na mesma semana, entre os dias 20 e 2...