Política Senado envia ao STF ação contra prazo para análise de pedidos de impeachment Advocacia do Senado diz que medida irá desviar atenção do presidente da Câmara de “assuntos verdadeiramente importantes e urgentes”

A Advocacia do Senado enviou um ofício ao STF (Supremo Tribunal Federal) na última 2ª feira (18.out.2021) contra a ação que pretende estabelecer um prazo para análise de pedidos de impeachment contra o Presidente da República por parte do presidente da Câmara. De acordo com o documento, a aprovação de tal medida irá desviar a atenção do presidente d...