Política Senado deveria reagir aos abusos do STF, diz chefe da Lava Jato no Rio Eduardo El Hage afirma que Supremo enfraquece a operação

O coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, Eduardo El Hage, disse que o Senado deveria servir como freio para os “abusos” do STF (Supremo Tribunal Federal). O procurador classifica como excesso da Corte fatores que, de acordo com o ele, contribuem para o enfraquecimento Lava Jato. “A gente vê que o Senado, que deveria servir como freio e contra...