Política Senado deve discutir sobre decreto de armas na próxima quarta-feira (5) Estará em discussão o relatório do senador Marcos do Val sobre os PDLs que pretendem derrubar as novas regras sobre armas de fogo editadas por Bolsonaro

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve discutir na próxima quarta-feira (5), o relatório do senador Marcos do Val (Cidadania-ES) sobre os projetos de decreto legislativo (PDLs) que pretendem derrubar as novas regras sobre armas de fogo editadas pelo presidente Jair Bolsonaro. No documento, lido na CCJ na semana passada, o relator defendeu que as...