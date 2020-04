Política Senado condiciona socorro a congelamento da folha Substitutivo de autoria do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deve garantir ao menos R$ 952 milhões a Goiás; municípios terão parcela própria

O substitutivo para o projeto de socorro aos Estados apresentado ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), caso vire lei, deve congelar qualquer aumento com folha de pagamento até dezembro de 2021 tanto na União quanto em Estados e municípios. As medidas fazem parte das contrapartidas para recebimento do auxílio de R$ 60 bilhões proposto pela União para...