Política Senado aprova PEC que fixa prazo para tramitação de MPs Proposta dificulta a aprovação de medidas provisórias, mas alivia sobre a possibilidade de caducarem; texto segue agora para promulgação na mesa do Congresso

O Senado aprovou proposta de emenda à Constituição (PEC) que dificulta a aprovação de medidas provisórias no Congresso, mas alterou o texto que passou pela Câmara dos Deputados reduzindo a possibilidade de as normas perderem a validade ao serem editadas pelo presidente da República. Agora, o texto segue para promulgação da mesa do Congresso Nacional.Atualmente, as MPs t...