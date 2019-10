Política Senado aprova limite de gastos para eleição de 2020 e texto segue para sanção Presidente Jair Bolsonaro tem até a próxima sexta-feira (4) para sancionar o texto para que tenha validade no próximo pleito

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, 2, o projeto que estabelece um teto para os gastos de campanha nas eleições municipais de 2020. O texto é o mesmo aprovado na Câmara na véspera, e seguiu para sanção presidencial. Para que a regra seja válida no pleito do ano que vem, o Planalto precisa sancionar a proposta até o próximo dia 4, ou seja, um ano antes do primeiro t...