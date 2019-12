Política Senado aprova Lei Romeo Mion, voltada para pessoas com autismo Texto segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro; lei é batizada com nome do filho autista do apresentador Marcos Mion

Marcos Mion comemorou, em seu Instagram, a aprovação da Lei Romeo Mion no Senado Federal, que cria a Carteira Nacional de Identificação do Autista. A votação ocorreu na noite da última quarta-feira (11) enquanto o apresentador lançava seu novo livro, com dicas de brincadeiras em família. Ver essa foto no Instagram ...