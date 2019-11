Política Senado aprova, em 1º turno, PEC paralela que inclui Estados e municípios na reforma da Previdência A PEC foi uma estratégia do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da matéria, para fazer mudanças na reforma

O plenário do Senado aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a inclusão de Estados, Distrito Federal e municípios na reforma da Previdência. A chamada PEC paralela foi aprovada com 56 votos favoráveis e 11 contrários. Na próxima terça, os senadores vão votar separadamente quatro emendas que sugerem alterações no tex...