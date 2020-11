As mulheres que deixaram de ser candidatas durante a campanha eleitoral para vereadora em Goiânia reclamam que se sentiram desmotivadas para seguir na disputa. Receosas de imputar a responsabilidade aos respectivos partidos, a queixa é principalmente voltada à destinação de recursos. Mas há aquelas que foram alvos de impugnações e avaliam que houve pouco auxílio inclusive em informar sobre a situação jurídica. Na capital, nove siglas não conseguiram manter o mínimo de 30% de candidaturas femininas até o dia da eleição.

Do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Angela Socorro Soares Barbosa, foi uma das que renunciou. Ela conta que, de fato, a sigla informou que não teria recursos para enviar aos candidatos, mas ficou na esperança de que, devido à coligação com o MDB, pudesse receber uma ajuda. “Acabou que não ajudaram e eu decidi não dar continuidade. Também estava esperando ter mais apoio.”

Cristiany Beatriz (PSB) conta que se filiou ao partido em 2018, por uma identificação ideológica mesmo. Mulher trans e militante da causa LGBT, ela diz que, em 2020, resolveu ser candidata, como uma representante desse segmento. Mas se surpreendeu ao descobrir que seu documento de filiação partidária não havia sido consolidado junto à Justiça Eleitoral. “Eles disseram que iriam entrar com um recurso, mas não podiam garantir que a candidatura seria efetivada. Então eu renunciei. Mas não posso dizer que sofri descaso.”

Marina Gonçalves Correia (PTB) é um dos casos de mulheres que estavam com a intenção de renunciar, foram indeferidas e, portanto, nem precisaram protocolar um pedido de desistência. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consta que ela não apresentou comprovação de alfabetização legível. “Eu não estava tendo tempo de fazer campanha e já estava me preparando para a renúncia. Mas como fui indeferida, nem precisou”. Ela credita a sua saída do pleito a isso e diz que queria, sim, ser candidata, com o objetivo de aumentar a participação das mulheres na política.

Lucimar Alves Elias (PTB) atendeu nervosa ao contato da reportagem e minimizou o indeferimento de sua candidatura. O caso dela foi o mesmo de Marina, ausência de comprovante de escolaridade. Mas ela afirma que também teve problemas de desincompatibilização do órgão em que trabalha. “Não fiz a tempo e aí não quis mais ser candidata”, resumiu, sem querer dar mais detalhes.

Do PTC, Maria Felix é mais enfática. Para ela houve, sim, um descaso do partido. Sua candidatura foi indeferida, porque não apresentou o documento de filiação partidária, segundo consta no seu cadastro do TSE. Ela, no entanto, afirma que sequer ficou sabendo do porquê do indeferimento. “Não recebi nenhum auxílio do partido, nunca recebi apoio algum”, emenda.

Vanja dos Santos (PMB) também foi indeferida. O motivo foi a não prestação de contas na eleição de 2014. Mas ela diz que nem sabe como ficou o recurso apresentado para que ela mantivesse a candidatura. “O partido não explica nada.” Segundo ela, sua candidatura só foi colocada para ajudar a sigla a completar a cota mínima de mulheres e conta que só foi receber os santinhos para pedir votos dois dias antes do dia da votação. “Só pedi votos para amigos próximos e familiares.”

Todas são de partidos que não alcançaram a cota mínima de gênero nas urnas. Essas siglas até registraram chapa com pelo menos 30% de candidatas mulheres, mas essas renúncias e indeferimentos fizeram com que o porcentual caísse. Entre os juristas há um impasse se o que deve ser considerado para análise do cumprimento é o registro das candidaturas, ou aquelas que foram de fato votadas.

RETALIAÇÃO

Em Goiânia, a questão veio à tona quando Marlon dos Santos, vereador eleito do Cidadania, teve o diploma cassado por descumprimento da cota. A sentença já está sem efeitos, mas a primeira decisão ocorreu porque a sigla perdeu a candidatura de Vanilda Costa Madureira, a Nilda Madureira, que renunciou ainda no início da campanha. Ela, no entanto, reivindica que essa culpa não deveria recair sobre seus ombros e, diante da repercussão do caso, teme retaliação.

Para Nilda, a exposição de seu nome pode fazer com que os colegas achem que a culpa foi dela, quando a responsabilidade seria do partido. Ela, inclusive, afirma que avisou com antecedência sobre sua saída da disputa e foi enfática ao dizer que não queria prejudicar os correligionários.

Ela conta que renunciou porque viu que não teria condições de bancar a campanha. “Quando eu me filiei a conversa era uma, disseram que por eu ser mulher e negra eu teria uma cota de recursos, mas depois a realidade foi outra. O partido não tinha condições de ajudar os candidatos financeiramente, então renunciei”, explicou.

Para ela, a falta de recursos foi como se tivessem lhe jogado “um balde de água fria”. “E eu realmente queria ser vereadora, porque eu já fui rainha do carnaval de Goiânia e sou muito conhecida aqui. Mas eu não esperava que eu tivesse que tirar dinheiro do meu bolso.”