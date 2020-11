Política Sem oposição para Mendanha em Aparecida Do total de 25 vereadores eleitos, 24 são de partidos aliados ao prefeito; único que conseguiu cadeira pela chapa adversária diz que está aberto ao diálogo

Eleito com a maior coligação do País, com 20 partidos, o prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (MDB) quase não terá oposição na Câmara Municipal a partir de 2021. Dos 25 vereadores, 24 são de siglas que fizeram aliança com o prefeito, então candidato à reeleição. O único que não estava na coligação é Marcelo da Saúde (PSC), eleito com 860 votos. O partido de...