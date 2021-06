Política Sem nome nem perspectiva, 7 partidos buscam terceira via para 2022 que atraia 'maioria silenciosa' Na saída do encontro, realizado na casa de um advogado ligado ao DEM, no Lago Sul, em Brasília, o discurso foi unânime

