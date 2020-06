Política Sem máscara, Jair Bolsonaro faz visita surpresa a distrito de Ipameri Presidente aterrissou no local, cumprimentou a população, abraçou idosos e andou a cavalo. No município há um decreto que prevê multa de R$ 100 a quem não utilizar máscara

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu para aterrissar o helicóptero presidencial no distrito de Santo Antônio do Cavalheiro, em Ipameri, a quase 200 quilômetros de Goiânia, e pegou de surpresa a população neste sábado (27). No município, Bolsonaro ignorando recomendações de proteção contra a Covid-19, transitou sem máscara, causou aglomeração, cumprimentou a popu...