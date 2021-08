Política Sem máscara, Bolsonaro faz motociata e causa aglomeração em Goiânia A concentração dos veículos ocorreu no estacionamento do antigo aeroporto de Goiânia, no setor Santa Genoveva

Em sua visita a Goiânia, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), também atendeu seu eleitorado, ao realizar uma motociata que passou por importantes ruas e avenidas da capital. A concentração dos veículos ocorreu no estacionamento do antigo aeroporto de Goiânia, no setor Santa Genoveva. Centenas de pessoas aguardavam o presidente no local. Bolsonaro che...