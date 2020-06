Política Sem máscara, Bolsonaro cumprimenta policiais e acena para caminhoneiros em Formosa Presidente chegou à cidade do Entorno do Distrito Federal para visitar o Comando de Artilharia do Exército

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) faz visita, neste sábado (6), ao Comando de Artilharia do Exército, na cidade de Formosa, localizada no Entorno do Distrito Federal. Bolsonaro chegou ao local sem máscara, item importante para prevenir a contaminação por Covid-19. Em Formosa, o presidente cumprimentou, tirou fotos e conversou com policiais rodovi...